Судебные приставы Биробиджана взыскали крупный долг по алиментам с женщины

Жительница Биробиджана была вынуждена единовременно выплатить крупную сумму на содержание своей дочери. Долгое время женщина уклонялась от родительских обязанностей, несмотря на действующее судебное решение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба ГУФССП по ЕАО, в отношении неплательщицы был задействован комплекс мер, включая арест счетов и привлечение к административной ответственности. Решающим фактором стало решение пристава о возбуждении уголовного дела по статье за неуплату средств на содержание детей. Опасаясь судимости и реального наказания, женщина в течение 48 часов погасила задолженность в размере более 250 тысяч рублей.
На данный момент денежные средства переданы законному представителю ребенка. Представители ведомства отметили, что осознание правовых последствий побудило гражданку также начать выплату долгов по банковским займам.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru