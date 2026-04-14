Судебные приставы Биробиджана взыскали крупный долг по алиментам с женщины

Как сообщает пресс-служба ГУФССП по ЕАО, в отношении неплательщицы был задействован комплекс мер, включая арест счетов и привлечение к административной ответственности. Решающим фактором стало решение пристава о возбуждении уголовного дела по статье за неуплату средств на содержание детей. Опасаясь судимости и реального наказания, женщина в течение 48 часов погасила задолженность в размере более 250 тысяч рублей.