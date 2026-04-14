Российским школьникам предложили практиковать этикет на уроках ОБЖ

В обращении, которое есть в распоряжении Life.ru, говорится, что в обществе заметен дефицит базовых норм поведения среди подростков. Школьники, по мнению авторов инициативы, часто грубят, не уважают старших и не умеют выстраивать спокойное общение без конфликтов.
«Проблема носит системный характер и не может быть решена только за счёт семейного воспитания», — считают общественники.
Новый модуль предлагают встроить в раздел ОБЖ, посвящённый безопасному взаимодействию в обществе, без сокращения основной программы. Программа будет включать дифференцированные темы для юношей и девушек:
навыки оказания и принятия помощи;этика общения в мессенджерах и соцсетях;поведение в конфликтных ситуациях;культура речи и уместность высказываний;внешний вид и гигиена как элемент уважения к окружающим;поведение в личном и неформальном общении.
Отдельно предполагаются практические занятия — в формате тренингов. На них школьников будут учить:
правилам знакомства и приветствия;поведению в общественных местах (транспорт, театр, кино);этике общения в медицинских и государственных учреждениях;культуре застолья и базовым бытовым нормам.
«Включение такого модуля позволит сформировать единый и системный подход к воспитанию культуры поведения по всей стране, чего сложно добиться только на уровне отдельных школ или регионов», — уверены авторы инициативы.
В случае поддержки проекта к разработке программы планируют привлечь педагогов, психологов и культурологов.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.