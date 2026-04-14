В Красноярске экс-директора космического предприятия обвинили в мошенничестве

Директора Института космических технологий Красноярского научного центра СО РАН Николая Тестоедова отправили под домашний арест до 7 июня 2026 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов края.
Решение принял Центральный районный суд Красноярска. Известно, что на экс-гендиректора АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева«завели уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере”. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.
Других подробностей пока нет.
Ранее мы писали, что Железногорский суд заключил под стражу заместителя начальника Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС Сергея Сахарова. Его подозревают в получении крупной взятки.