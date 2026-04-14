Две обновленные школы откроются к новому учебному году в Красноярске

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проверил, как продвигается капитальный ремонт школы № 94 и филиала гимназии № 13 «Академ» в Красноярске. Оба объекта обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети», работы планируют завершить к началу нового учебного года. В школе № 94 на улице Московской готовность уже превышает 80%. Здесь отремонтировали кровлю и полы, обновили стены, уложили плитку, сейчас завершают монтаж инженерных систем и устанавливают двери. В учреждении появятся системы видеонаблюдения и контроля доступа, а прилегающую территорию благоустроят. После открытия школа сможет принять 1 206 учеников. Предусмотрена полная замена цифровых ресурсов. Почти в каждом кабинете — химии, биологии, физики — появятся цифровые лаборатории, автоматизированные рабочие места. Это повысит качество учебного процесса и достижения учащихся, — отметила директор школы Елена Телицина. [caption id= «attachment_364445» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] Работы продолжаются и в корпусе гимназии № 13 на улице Лесной. Там ведется внутренняя отделка, прокладка коммуникаций и модернизация вентиляции. После ремонта здание примет 373 ученика. Здание ждало ремонта около 25 лет. Оно старое, современных условий для детей здесь уже не было. Теперь все изменится: появятся кабинеты с новым оборудованием по городской, краевой и федеральной программам. Школу оснастят по последнему слову техники — от пищеблока до учебных классов, — подчеркнула директор гимназии Гульнара Ахметзянова. [caption id= «attachment_364444» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] По итогам проверки Михаил Котюков положительно оценил темпы работ и поручил завершить ремонт не позднее середины лета, чтобы школы успели подготовиться к 1 сентября. Напомним, что в Красноярске готовятся к строительству дороги к новой школе в Мичуринском.