Красноярские дайверы — медалисты чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по дайвингу, в котором приняли участие 70 спортсменов из 11 регионов страны.
Красноярский край представляли спортсмены СШОР «Спутник».
По итогам соревнований в активе красноярских дайверов пять медалей, в том числе одна золотая и четыре серебряных, отмечает пресс-служба крайспорта.
Сергей Волков стал победителем в дисциплине «подъем груза, 50 метров» и показал второй результат на дистанции 100 метров полоса препятствий среди мужчин. Также Волков в дуэте с Владиславом Зобниным завоевали серебряные медали среди мужских пар на полосе препятствий 100 метров.
Юлия Ставская стала второй в подъеме груза, 50 метров и в комбинированном плавании на дистанции 300 метров.