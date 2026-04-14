Красноярские дайверы — медалисты чемпионата России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по дайвингу, в котором приняли участие 70 спортсменов из 11 регионов страны.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по дайвингу, в котором приняли участие 70 спортсменов из 11 регионов страны.

Красноярский край представляли спортсмены СШОР «Спутник».

По итогам соревнований в активе красноярских дайверов пять медалей, в том числе одна золотая и четыре серебряных, отмечает пресс-служба крайспорта.

Сергей Волков стал победителем в дисциплине «подъем груза, 50 метров» и показал второй результат на дистанции 100 метров полоса препятствий среди мужчин. Также Волков в дуэте с Владиславом Зобниным завоевали серебряные медали среди мужских пар на полосе препятствий 100 метров.

Юлия Ставская стала второй в подъеме груза, 50 метров и в комбинированном плавании на дистанции 300 метров.