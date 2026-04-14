Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ужас в небе: ВСУ в Красном Лимане добивают особым огнем армии РФ

В Красном Лимане идут ожесточенные бои. Как отметил генерал-майор Липовой, российские военные проламывают оборону и занимают одну территорию за другой.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ведут ожесточенные бои в Красном Лимане. Наши подразделения перемалывают оборону ВСУ и продвигаются к поставленным целям, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«На краснолиманском направлении ситуация несколько сложнее, чем на славянском, потому что там наблюдается большая концентрация всу и это сказывается на их упорном сопротивлении. Идут ожесточенные бои. Однако наши подразделения проламывают оборону противника и занимают одну территорию за другой», — отметил он.

Военный эксперт подчеркнул роль артиллерии и ракетных войск в уничтожении техники и мест скопления личного состава противника.

«На более выгодных направлениях наши дроны постоянно висят в воздухе и совместно с артиллерией, ракетными войсками расчищают путь нашим штурмовым подразделениям. Я уверен, что скоро Красный Лиман тоже перейдёт под наш контроль», — добавил Липовой.

Как стало известно ранее, российские военные вошли в Красный Лиман и ведут бои в северо-восточной и восточной частях города.