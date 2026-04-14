Ужас в небе: ВСУ в Красном Лимане добивают особым огнем армии РФ

Российские военные ведут ожесточенные бои в Красном Лимане. Наши подразделения перемалывают оборону ВСУ и продвигаются к поставленным целям, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«На краснолиманском направлении ситуация несколько сложнее, чем на славянском, потому что там наблюдается большая концентрация всу и это сказывается на их упорном сопротивлении. Идут ожесточенные бои. Однако наши подразделения проламывают оборону противника и занимают одну территорию за другой», — отметил он.
Военный эксперт подчеркнул роль артиллерии и ракетных войск в уничтожении техники и мест скопления личного состава противника.
«На более выгодных направлениях наши дроны постоянно висят в воздухе и совместно с артиллерией, ракетными войсками расчищают путь нашим штурмовым подразделениям. Я уверен, что скоро Красный Лиман тоже перейдёт под наш контроль», — добавил Липовой.
Как стало известно ранее, российские военные вошли в Красный Лиман и ведут бои в северо-восточной и восточной частях города.