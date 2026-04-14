В шести регионах РФ Радоница объявлена нерабочим днём

Шесть российских регионов объявили нерабочим днём православный День поминовения усопших — Радоницу. В 2026 году Радоница отмечается 21 апреля.
«Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших (Радоницей)», — сказала РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
Подольская добавила, что такие шаги помогают повысить лояльность сотрудников и снизить напряженность в обществе.
Напомним, по традиции праздник отмечается в первый вторник после Пасхальной недели. Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля. В ежегодном календаре славян поминальный день не имеет четко фиксированной даты.
