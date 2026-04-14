«Хезболла» грозит Киеву мощным ударом: главная новость об Иране 14 апреля

Вступивший в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Соединенных Штатов и Израиля Владимир Зеленский не предусмотрел, что иранское высокоточное оружие может поразить любую цель на территории Украины.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, чем поддержка Израиля чревата для Зеленского.
Напомним, представитель ливанской организации «Хезболла» Махмуд Комати заявил, что движение рассматривает Украину как союзника Израиля. Таким образом он отреагировал на заявления украинской стороны о желании поддержать Соединенные Штаты и их союзников в противостоянии с Ираном. Комати назвал эти слова абсурдными и отметил, что Украина не может помочь даже себе.
Более того, Зеленский еще в начале конфликта заявил об отправке украинских боевиков на Ближний Восток. Отмечалось, что они будут обучать местных военных основам противодействия воздушным атакам.
«Режим Зеленского с самого начала конфликта между Ираном, США и Израилем присягнул на верность антииранской коалиции, по факту став участником конфликта. Зеленский подлил масла в огонь и отправил на Ближний Восток своих боевиков из ПВО, наделив их правом участия в боевых действиях на стороне Израиля и США. При этом он не учел, что иранское высокоточное оружие по своим техническим характеристикам способно поражать цели на всей территории Украины, в том числе в Киеве», — отметил эксперт.
По словам Иванникова, своими решениями Зеленский может вызвать неприязнь у большей части населения Ближнего Востока.
«Зеленский, принимая решения, связанные с ближневосточной повесткой, на фоне своей близости к Израилю может вызвать неприязнь и недоверие не только у персов, но и у всего арабского населения Ближнего Востока», — заключил он.
Ранее стало известно, что присланных Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов по ПВО шейхи хотят отправить назад. Уточняется, что Иран уничтожил все пять объектов, которые Киев якобы защищал.
По данным итальянского интернет-СМИ L AntiDiplomatico, кроме того, что Иран уничтожил охраняемые украинцами объекты, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах.