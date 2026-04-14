Россиянам напомнили о самых коротких майских праздниках: сколько будем отдыхать в 2026

Майские праздники в 2026 году в России станут самыми короткими за восемь лет. Об этом напомнил глава юридической практики SuperJob Александр Южалин.
«В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет, потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает. Поэтому в этом году россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня», — пояснил он.
С 1 по 3 мая продлится первая часть майских праздников. Вторая часть выпадает на 9−11 мая: это тоже три дня, но с субботы по понедельник, так как выходной переносится именно на понедельник.
В мае у работающих пять дней в неделю будет 19 рабочих дней и 12 дней отдыха.
В свою очередь юрист Олеся Чернокова напомнила о штрафах до 50 тыс. рублей за шашлыки на балконе.
В то же время юрист Евгений Жаров предупредил о штрафах до 5 тыс. рублей за кормление голубей.