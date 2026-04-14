ФМБА получило разрешение на клиническое применение онковакцины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Федеральное медико-биологическое агентство России получило разрешение на клиническое применение инновационной персонализированной неоантигенной мРНК-вакцины «Онкорна».
Как сообщает РИА Новости, разработка вакцины для терапии колоректального рака велась по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Ю. М. Лопухина.
«Онкорна» представляет собой персонализированный биотехнологический лекарственный препарат, предназначенный для активации специфического противоопухолевого иммунитета. Это первая отечественная вакцина против колоректального рака, основанная на мРНК платформе.
После введения вакцины иммунная система пациента активируется, и иммунные клетки начинают атаковать опухоль.