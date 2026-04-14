Дмитриев: план МЭА по снижению потребления нефти может привести к локдаунам

Дмитриев предупредил о риске локдаунов после обнародования Международным энергетическим агентством плана по снижению потребления нефти.

Источник: Аргументы и факты

Энергетические локдауны могут начаться в случае сокращения потребления нефти, заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на план Международного энергетического агентства (МЭА), состоящий из 10 пунктов. Инициатива, в числе прочего, предполагает сокращение объемов потребления нефти на 2,7 млн баррелей в сутки в течение четырёх месяцев.

Кроме того, в соответствии с планом, рекомендуется снижать скорость автомобилей на шоссе, отказываться от использования машин в крупных городах по воскресеньям и сокращать деловые поездки.

«Так начинаются энергетические локдауны», — написал глава РФПИ на своей странице в социальной сети Х*.

Дмитриев также прикрепил к посту памятку от МЭА в виде изображения, на котором представлены все пункты плана.

Напомним, ранее глава РФПИ спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель и выше в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Дмитриев прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что текущая стоимость сырья пока не отражает масштаб кризиса поставок.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше