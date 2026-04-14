Глава РФПИ наглядно показал начало энергетического локдауна на примере МЭА

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично высказался в соцсети Х относительно плана Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению потребления нефти. Документ предусматривает десяток мер, которые направлены на сокращение спроса на энергоресурсы.
«Вот так начинаются энергетические локдауны», — отметил российский политик и сопроводил пост инфографикой с предложенными мерами.
Накануне Кирилл Дмитриев предрек, что в скором времени цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, до этого глава Белого дома Дональд Трамп не только пообещал, что в ближайшее время США начнут блокаду всех судов, которые попытаются войти в Ормузский пролив, но и заявил о планах покончить с «немногим», что осталось от Ирана.