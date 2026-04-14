ВЦИОМ: 75% россиян уверены, что одиночество не является осознанным выбором

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Три четверти россиян (75%) полагают, что люди чаще живут в одиночку не потому, что сами этого хотят, а в силу сложившихся жизненных обстоятельств. Таковы данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.