ВЦИОМ: 75% россиян уверены, что одиночество не является осознанным выбором

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Три четверти россиян (75%) полагают, что люди чаще живут в одиночку не потому, что сами этого хотят, а в силу сложившихся жизненных обстоятельств. Таковы данные исследования Аналитического центра ВЦИОМ, которое есть в распоряжении ТАСС.
При этом, по данным аналитиков, лишь 17% россиян считают одиночество осознанным выбором. Эксперты также отмечают, что 43% россиян считают, что жить одному скорее дороже. При этом такого мнения придерживается каждый третий мужчина.
Как отметил председатель Научного совета Аналитического центра ВЦИОМ Степан Львов, за статусом «одиночки» скрываются принципиально разные ситуации — от структурных и материальных ограничений, не позволяющих создать семью, до затянувшейся ситуации ожидания партнера или проблем со здоровьем. При этом, подчеркнул эксперт, мировой опыт показывает, что тренд роста одиночных домохозяйств практически необратим.
Опрос проведен 2 апреля 2026 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.