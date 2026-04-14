В Хабаровском крае турист пострадал от тигра и выиграл суд

Суд признал, что меры безопасности на территории отдыха были недостаточными.

В Хабаровском крае Индустриальный районный суд Хабаровска удовлетворил иск семьи, пострадавшей в результате нападения тигра — сообщает канал «Суды Хабаровского края». Инцидент произошёл на территории глэмпинг-парка, расположенного в районе национального парка.

14 декабря 2024 года семья отдыхала на территории комплекса. После ужина отдыхающие направлялись к банному чану, когда на главу семьи внезапно напал тигр, выбежавший из леса рядом с территорией парка.

Хищник повалил мужчину на землю. На крики прибежал сотрудник глэмпинг-парка, который с помощью фонаря смог отогнать животное. После этого работники оказали пострадавшему первую помощь и помогли доставить его в больницу. Мужчина получил множественные травмы, включая рваные раны и перелом ребра.

Суд установил, что предпринятых мер безопасности оказалось недостаточно для защиты отдыхающих. Несмотря на наличие ограждений и предупреждающих табличек, они не предотвратили нападение дикого животного.

Также суд отметил, что моральный вред был причинён не только пострадавшему, но и его супруге и детям, ставшим свидетелями происшествия.

Суд частично удовлетворил иск и взыскал с глэмпинг-парка компенсацию морального вреда: 250 тысяч рублей в пользу главы семьи, а также выплаты другим членам семьи. Решение вступило в законную силу.