В Хабаровском крае турист пострадал от тигра и выиграл суд

В Хабаровском крае Индустриальный районный суд Хабаровска удовлетворил иск семьи, пострадавшей в результате нападения тигра — сообщает канал «Суды Хабаровского края». Инцидент произошёл на территории глэмпинг-парка, расположенного в районе национального парка.
14 декабря 2024 года семья отдыхала на территории комплекса. После ужина отдыхающие направлялись к банному чану, когда на главу семьи внезапно напал тигр, выбежавший из леса рядом с территорией парка.
Хищник повалил мужчину на землю. На крики прибежал сотрудник глэмпинг-парка, который с помощью фонаря смог отогнать животное. После этого работники оказали пострадавшему первую помощь и помогли доставить его в больницу. Мужчина получил множественные травмы, включая рваные раны и перелом ребра.
Суд установил, что предпринятых мер безопасности оказалось недостаточно для защиты отдыхающих. Несмотря на наличие ограждений и предупреждающих табличек, они не предотвратили нападение дикого животного.
Также суд отметил, что моральный вред был причинён не только пострадавшему, но и его супруге и детям, ставшим свидетелями происшествия.
Суд частично удовлетворил иск и взыскал с глэмпинг-парка компенсацию морального вреда: 250 тысяч рублей в пользу главы семьи, а также выплаты другим членам семьи. Решение вступило в законную силу.