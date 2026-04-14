Снижение солнечной активности отмечают учёные

Нынешняя геомагнитная обстановка благоприятна для метеочувствительных жителей Хабаровского края.

Источник: Хабаровский край сегодня

Геомагнитная обстановка в последнее время довольно благоприятна для метеочувствительных жителей Хабаровского края. Дело в том, что солнечная активность сейчас находится на низком уровне и продолжает снижаться.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ фоновый уровень рентгеновского излучения Солнца уже несколько дней находится ниже уровня «С».

— Это означает, что солнечная корона переходит во все более спокойное состояние. Геомагнитные индексы за последние несколько дней ни разу не вышли в красную зону. Число пятен на Солнце — низкое. Уровень радиоизлучения — низкий, — информируют сотрудники научного учреждения.

В ближайшие несколько суток не ожидается никаких возмущений. Их рост вероятен с пятницы, 17 апреля, но довольно небольшой. Сильные бури и вспышки ученые на этой неделе не прогнозируют.