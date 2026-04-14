Владелец торгового центра в красноярских Черемушках заплатит «ДНС» более 4 млн рублей за пожар

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск компании «ДНС Ритейл» к собственнику ТРК «Звездный» на улице Говорова о возмещении ущерба от пожара.
Возгорание произошло в январе 2024 года в арендуемом «ДНС Ритейл» помещении площадью 565 квадратных метров. Истец указал, что причиной стал аварийный режим работы электрооборудования светильника, а в самом здании торгового комплекса имелись нарушения требований пожарной и электробезопасности. В результате огонь и действия по его тушению повредили товар арендатора.
По оценке компании, ущерб составил 4,2 млн рублей. На проведение экспертизы было потрачено еще 222 тыс. рублей. Взыскать эту сумму, а также 157 тыс. рублей судебных издержек, потребовали у владельца здания ООО «Фурор».
Решение пока не вступило в законную силу.
