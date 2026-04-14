Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец торгового центра в красноярских Черемушках заплатит «ДНС» более 4 млн рублей за пожар

Суд удовлетворил иск компании «ДНС Ритейл» к собственнику ТРК «Звездный» на улице Говорова в Красноярске о возмещении ущерба от пожара.

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск компании «ДНС Ритейл» к собственнику ТРК «Звездный» на улице Говорова о возмещении ущерба от пожара.

Возгорание произошло в январе 2024 года в арендуемом «ДНС Ритейл» помещении площадью 565 квадратных метров. Истец указал, что причиной стал аварийный режим работы электрооборудования светильника, а в самом здании торгового комплекса имелись нарушения требований пожарной и электробезопасности. В результате огонь и действия по его тушению повредили товар арендатора.

По оценке компании, ущерб составил 4,2 млн рублей. На проведение экспертизы было потрачено еще 222 тыс. рублей. Взыскать эту сумму, а также 157 тыс. рублей судебных издержек, потребовали у владельца здания ООО «Фурор».

Решение пока не вступило в законную силу.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.