Первая в истории России Неделя космоса: в муниципалитетах Красноярского края прошло более 160 мероприятий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Первая в истории России Неделя космоса была приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина и Десятилетию науки и технологий.
По решению Президента России Владимира Путина Неделя космоса будет проводиться в стране в ежегодном формате.
В течение недели в муниципалитетах Красноярского края прошло более 160 мероприятий.
В Красноярске центральной площадкой мероприятия стал Национальный центр «Россия» на Енисее, где состоялись 42 события: форумы, конференции, квизы, мастер-классы, кинопоказы и лектории на тему истории космоса и достижений космической отрасли. Участие в этих программах приняли более 8 тысяч человек — специалисты и ветераны ракетно-космической отрасли, студенты и школьники, жители и гости края.
1100 человек посетили мероприятия Космического форума, который стал самым масштабным событием недели. На пленарной и проектной сессиях, а также в рамках работы тематических столов руководители космических предприятий и образовательных учреждений обсудили подготовку кадров для отрасли, перспективы развития и внедрение космических технологий в гражданскую жизнь. На форуме также состоялось подписание соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Красноярского края. Сотрудничество включает ряд направлений, в том числе создание и развитие Сибирского центра спутникостроения.
Масштабная мультиформатная экспозиция, посвящённая Неделе космоса, развернулась в Национальном центре «Россия» на Енисее. Свои экспозиции здесь представили ведущие предприятия отрасли и университеты региона. Гости смогли отправиться в виртуальное путешествие по Солнечной системе, увидеть полномасштабные макеты спутников и космических аппаратов, современное радиоэлектронное оборудование, а также попробовать свои силы в создании модели твердотопливной ракеты. Большой интерес вызвали мастер-классы: «Демонстрация работы приборного оборудования самолёта», «Космическая таможня», симулятор FPV-дрона, «Дистанционное зондирование Земли», «Космос и лес», «Космический карьерный трек: управляй будущим», «Покорение космоса начинается с управления». Работала медицинская лаборатория «Базовый медицинский минимум перед отправкой человека в космос».
Школьники Красноярска посетили «космический» урок образовательного проекта «Космическая одиссея», направленного на популяризацию отрасли. А космонавт-испытатель Кирилл Песков рассказал ребятам об условиях отбора в отряд космонавтов.
Состоялся в Красноярске и торжественный концерт, посвящённый 65-й годовщине первого полёта человека в космос. На сцене Красноярской филармонии творческие студии Университета Решетнёва и профессиональные артисты представили программу, в которой прослеживалась история покорения космоса. Гостями программы стали ветераны и действующие специалисты космических предприятий Красноярского края.