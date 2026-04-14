Первая в истории России Неделя космоса: в муниципалитетах Красноярского края прошло более 160 мероприятий

1100 человек посетили мероприятия Космического форума, который стал самым масштабным событием недели. На пленарной и проектной сессиях, а также в рамках работы тематических столов руководители космических предприятий и образовательных учреждений обсудили подготовку кадров для отрасли, перспективы развития и внедрение космических технологий в гражданскую жизнь. На форуме также состоялось подписание соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Красноярского края. Сотрудничество включает ряд направлений, в том числе создание и развитие Сибирского центра спутникостроения.