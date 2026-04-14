В новосибирском зоопарке родился редкий золотистый такин

В новосибирском зоопарке у пары золотистых такинов появился на свет крепкий малыш-мальчик весом 10 килограммов.
Золотистые такины — большая редкость, эти звери живут в зоопарке с 2020 года. Это уже третье потомство: первенец родился в 2023-м, и с тех пор пара радует нас детёнышами каждый год.
У такинов обычно рождается только один малыш — так мама может отдать всю заботу и защиту единственному наследнику.
Юный такин уже вовсю исследует вольер под бдительным присмотром мамы — учится ходить и играть.
