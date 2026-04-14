Гособвинение США не раскрывает причины возбуждения дела против российской ученой

Как сообщал Минюст США, Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона. Пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Согласно обвинительным документам, во время допроса Петрова заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну. В июне 2025 года Петрова была освобождена из-под стражи и ожидает суда. По информации Минюста США, ранее Петрова работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.