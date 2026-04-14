Хабаровский край вошел в топ-20 регионов по развитию спорта

На заседании правительственной комиссии по реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» Министр спорта Михаил Дегтярёв представил рейтинг регионов по развитию спорта. В число двадцати лучших вошёл и Хабаровский край, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
«Лучшими стали: города Санкт-Петербург и Москва, Волгоградская, Владимирская, Калужская, Мурманская, Тюменская, Свердловская, Брянская, Липецкая, Челябинская, Тульская, Смоленская области, Республика Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика, республики Башкортостан и Мордовия, Краснодарский, Камчатский и Хабаровский края», — говорится в сообщении кабмина.
Встреча прошла под председательством Дмитрия Чернышенко. Участники обсудили итоги работы за прошлый год и определили задачи на 2026 год. Комиссия вырабатывает единые подходы к развитию спортивной сферы и обеспечивает эффективное распределение ресурсов для достижения национальных целей.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по повышению к 2030 году уровня удовлетворённости граждан условиями для занятий физической культурой и спортом. Он отметил, что комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране, и её ключевые показатели по итогам года достигнуты.
Чернышенко также уточнил, что при составлении рейтинга учитывались уровень обеспеченности спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, сроки ввода спортивных объектов, развитие адаптивного спорта и другие факторы. Он добавил, что данный рейтинг будет направлен всем губернаторам. В завершение вице-премьер поблагодарил субъекты-лидеры и призвал остальных принять системные решения.
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что с 2025 года государственная программа «Спорт России» реализуется как комплексная.
«По ключевым показателям идём с опережением плана: доля граждан, систематически занимающихся спортом, составила 62,6%, обеспеченность инфраструктурой — 64,3%, кассовое исполнение — 99,7%. Показатель по спорту высших достижений подтверждает конкурентоспособность наших атлетов. 40% российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях, по итогам входят в число сильнейших. В рамках единого календарного плана за прошлый год проведено более 15 тыс. спортивных мероприятий. Введено в эксплуатацию 18 капитальных спортобъектов, отремонтировано ещё 44 в 26 регионах, построено 8 объектов массового спорта, расширяется сеть умных площадок и площадок ГТО», — отметил Михаил Дегтярёв.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, 2026 год объявленный губернатором региона Дмитрием Демешиным Годом спорта, обещает стать одним из самых спортивных в истории Хабаровска. Планируется масштабная работа, и городской власти есть для кого работать. Спорт в Хабаровске любят, и это заметно в повседневной жизни. В парках, на бульварах, во дворах домов люди бегают, подтягиваются, прыгают, играют, крутят педали. Число тех, для кого физкультура и состязания стали частью образа жизни, растёт год от года. Широк возрастной диапазон спортсменов и физкультурников — это и совсем маленькие дети, и люди преклонного возраста. Почти 60% хабаровчан — свыше 330 тысяч человек — вовлечены в спортивную жизнь.