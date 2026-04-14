Хабаровский край вошел в топ-20 регионов по развитию спорта

Ранее ИА AmurMedia сообщало, 2026 год объявленный губернатором региона Дмитрием Демешиным Годом спорта, обещает стать одним из самых спортивных в истории Хабаровска. Планируется масштабная работа, и городской власти есть для кого работать. Спорт в Хабаровске любят, и это заметно в повседневной жизни. В парках, на бульварах, во дворах домов люди бегают, подтягиваются, прыгают, играют, крутят педали. Число тех, для кого физкультура и состязания стали частью образа жизни, растёт год от года. Широк возрастной диапазон спортсменов и физкультурников — это и совсем маленькие дети, и люди преклонного возраста. Почти 60% хабаровчан — свыше 330 тысяч человек — вовлечены в спортивную жизнь.