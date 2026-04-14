Священник Сеньчуков сказал, когда в 2026 году отмечается Радоница

Когда отмечается Радоница и почему это праздник называют «Пасхой мертвых», объяснил aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
«Радоница — это праздник как раз поминовения усопших, отмечается во вторник второй пасхальной седмицы. Формально панихиды начинают служить в первое воскресенье после Пасхи, а наиболее широко они служатся как раз во вторник. В этот день люди едут на кладбище, собираются на могилах, вспоминают своих усопших», — рассказал он.
В народной традиции Радоницу также называют «Пасхой мертвых». Иеромонах Феодорит отметил, что это название не имеет никакого мистического смысла.
«Это такое поэтическое выражение. Нельзя сказать, что это правильно или неправильно. Если мы Пасху встречаемся единым целым в церкви, да, то на Радоницу мы приходим к нашим усопшим», — сказал собеседник издания.
