Российские военные ликвидировали пункты управления беспилотной авиацией и укрепления Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс расчёт беспилотного летательного аппарата самолётного типа «Молния-2» российской группировки войск «Запад».
«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” ликвидировали позиции, укрепления, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что расчёт беспилотников «Молния-2» группы «Контора» ликвидировал пункт управления БПЛА с живой силой подразделения украинских войск.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.