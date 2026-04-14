«Думали, живем на окраине»: карагандинцы возмутились строительством высотного дома

Жители частного сектора Караганды возмущены новой стройкой возле их домов. По их данным, тут собираются возвести 12-этажный дом. Горожане считают, что это снизит качество их жизни, передает КТК.

Источник: Nur.kz

Жители одного из частных секторов Караганды уже несколько недель наблюдают подготовку к строительству многоквартирного дома рядом с их домами. По словам горожан, прораб на стройке сообщил, что планируется возведение 12-этажного дома.

Житель Караганды Нурахан Жамиев выразил недоумение по поводу строительства высотки рядом с частными домами, отметив, что это нарушает их привычный уклад жизни. Он также выразил недовольство постоянными изменениями в проектах и поинтересовался, куда смотрит акимат.

Карагандинцы рассказали, что изначально планировалось построить пятиэтажку, что их устраивало. Однако позже землю продали другой компании. Жители обеспокоены тем, что территория ежегодно топит талыми водами, и они уже предпринимали меры для предотвращения затопления.

Бекболат Абдирайымов выразил опасения, что строительство высотки закроет доступ солнечного света к их домам и создаст неудобства из-за большого количества жителей и транспорта.

Представители строительной компании заявили, что пока не могут сообщить, какое именно здание будет построено на участке, так как проводятся геологические исследования и согласования с профильными ведомствами. Адам Хатуев сообщил, что на данный момент происходит временное ограждение участка и проект находится в стадии согласования.

В акимате уточнили, что строительные компании подали документы на возведение жилого комплекса высотой от 6 до 12 этажей, и документация находится на рассмотрении. Жители частного сектора надеются, что их мнение будет учтено при принятии окончательного решения.