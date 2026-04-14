Боец СВО из Ачинского округа получил орден Мужества

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко вручил орден Мужества участнику СВО из Ачинского округа Владиславу Мельникову. Торжественная церемония прошла на закрытии фестиваля беспилотных летательных аппаратов «Чистое небо».
Как отметил глава округа Игорь Титенков, страна вступает в новую эпоху развития вооруженных сил. Новый род войск, созданный по инициативе президента, формирует технологичный подход к ведению боевых действий, основанный на скорости принятия решений.
Беспилотные системы выполняют сегодня роль прорывных решений, аналогичную легендарным «Катюшам» и Т-34 в годы Великой Отечественной войны. Они позволяют видеть дальше, действовать точнее и снижать риски для личного состава.
Фестиваль «Чистое небо» показал молодежи, что беспилотные технологии — это реальные возможности получить востребованные профессии и стать частью работы по укреплению безопасности страны.
