Россиянам рассказали об участившейся схеме обмана мошенников: речь идет о NFC

Мошенники начали активно воровать средства у пользователей смартфонов на Android через технологию NFC. Об этом «Известиям» рассказал источник в МВД России.
Во второй половине 2025 года этот способ использовался примерно в половине случаев дистанционных краж с применением вредоносных программ.
Как пояснили в МВД, мошенники заставляют граждан обналичить средства, а затем под предлогом защиты денег на «безопасном счете» устанавливают на их смартфон вредоносное ПО, выдающее себя за банковское приложение. Программа открывает доступ к NFC, и к телефону подключается карта преступников.
Далее злоумышленники просят потерпевшего положить наличные через банкомат с помощью телефона. В результате деньги оказываются не на счету пользователя, а на карте аферистов.
Как сообщили в министерстве, вместе с представителями финансового сектора прорабатываются способы борьбы с этой схемой. Среди обсуждаемых мер — ограничение на одноразовое пополнение токенизированной карты через NFC, например, до 50 тыс. рублей.
