Россиянам рассказали об участившейся схеме обмана мошенников: речь идет о NFC

Как пояснили в МВД, мошенники заставляют граждан обналичить средства, а затем под предлогом защиты денег на «безопасном счете» устанавливают на их смартфон вредоносное ПО, выдающее себя за банковское приложение. Программа открывает доступ к NFC, и к телефону подключается карта преступников.