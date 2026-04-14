В Омске отменили трансляцию матча «Авангарда» в Городском саду

Следующую игру вновь можно будет посмотреть в Городском саду. Будет это очередная встреча с ЦСКА или уже первый матч полуфинала, станет известно сегодня. В Москве состоится четвёртая игра четвертьфинала Кубка Гагарина. Сейчас омичи лидируют в серии до четырёх побед со счётом 3−0. «Ястребы» выиграли два матча дома в основное время и игру в Москве, когда победу «Авангарду» принёс гол Константина Окулова в овертайме.