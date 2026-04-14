В Омске отменили трансляцию матча «Авангарда» в Городском саду

В Омске отменили трансляцию матча «Авангарда» — ЦСКА в Городском саду. Из-за позднего начала встречи, которая пройдёт 14 апреля в Москве, фан-зону в центре города решили не организовывать. В том числе, чтобы соблюсти закон о тишине. Об этом сообщили в соцсетях «Любинского проспекта».
Матч начнётся в 22:30 по омскому времени. Болельщикам предложили посмотреть матч дома.
Следующую игру вновь можно будет посмотреть в Городском саду. Будет это очередная встреча с ЦСКА или уже первый матч полуфинала, станет известно сегодня. В Москве состоится четвёртая игра четвертьфинала Кубка Гагарина. Сейчас омичи лидируют в серии до четырёх побед со счётом 3−0. «Ястребы» выиграли два матча дома в основное время и игру в Москве, когда победу «Авангарду» принёс гол Константина Окулова в овертайме.
В случае победы ЦСКА сегодня, команды приедут в Омск, где сыграют уже 16 апреля. В случае победы «Авангарда», омским болельщикам предстоит подготовиться к играм полуфинала. Соперник омской команды пока неизвестен.