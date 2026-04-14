Дороги Хабаровского края отремонтируют на сумму в 7,4 млрд рублей

Более 140 километров улично-дорожной сети Хабаровского края отремонтируют в 2026 году благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в плане — 58 участков автомагистралей и четыре моста. В перечне 16 объектов (более 105 километров) и три искусственных сооружения на дорогах регионального и межмуниципального значения.
По информации пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства Хабаровского края, на реализацию плана выделено больше 7,4 миллиарда рублей. Отметим, что дорожно-ремонтный сезон в ряде муниципалитетов уже стартовал. Так, специалисты уже приступили к выполнению своих обязательств в Хабаровске, где в 2026 году будет отремонтировано 6 километров местных автотрасс и часть путепроводной развязки протяжённостью 150 погонных метров.
— Ключевым объектом станет улица Серышева от улицы Тургенева до улицы Воронежской. Участок отремонтируют в два этапа. Первый — в 2026 году, второй — в 2027. Кроме того, предстоит привести в порядок проспект 60-летия Октября на участке от переулка Гаражного до улицы Большой — его протяжённость 1,8 километра. Губернатором Дмитрием Демешиным поставлена задача завершить работы на объекте в максимально сокращённые сроки, — рассказали нашему корреспонденту в региональном Минтрансе.
В перечне дорожных объектов на 2026 год в Хабаровске также ряд других важных улиц. Среди них бульвар Москвитина, улица Запарина (от улицы Ленина до переулка Конечного) и улица Шеронова (от улицы Ленина до Уссурийского бульвара). Также до июня продолжится строительство новой автомобильной дороги по переулку Брянскому, которую по президентскому нацпроекту начали прокладывать ещё в прошлом году. В то же время, подрядчик уже завершил ремонт улицы Выставочной.
Хорошие темпы показывает Комсомольск-на-Амуре. Там подрядчик ещё в прошлом году зашёл на улицу Водонасосную, которая стояла в плане дорожного ремонта на 2026 год. Работы продолжаются на участке от улицы Культурной в сторону лыжной базы «Снежинка». Кроме того, в рамках нацпроекта была выполнена модернизация уличного освещения на Комсомольском и Магистральном шоссе. В планах на ремонт также ремонт участка Московского проспекта (от улицы Культурной до здания станции скорой помощи), а также улиц Пермской и Пропарочной.
Восемь участков автомобильных дорог общей протяжённостью в 6,5 километра в 2026 году приведут в порядок в Хабаровском районе края. Специалисты подрядных организаций обновят подъезд к селу Чёрная речка (промежуток в 2,5 километра от моста до выезда на федеральную трассу), улицу Набережную в селе Сосновка, улицу Даурскую в селе Ильинка, проезды в квартале «Солнечный город» села Мирное, улицу Украинскую и переулок Комсомольский в селе Дружба, а также улицу Амурскую в селе Осиновая речка.
Большой план по дорожному ремонту составлен в Советской Гавани. Там в порядок приведут 13 объектов. Это проезжая часть улиц Ленина, Пушкина, Сахалинской, Восточной, Арсеньева, Бошняка, Киевской, Первомайской, Инженерной, Пограничной, Полины Осипенко, Колесниченко, а также Гаражного проезда. В общей сложности реконструкция ждёт 9 километров дорожной сети.
Более пяти с половиной километров местных автомагистралей отремонтируют в Амурске. Одним из важнейших объектов административного центра Амурского района станет Западное шоссе — это въездная дорога в город. Кроме этого, реконструкция ждёт проспекты Комсомольский и Октябрьский и улицу Вокзальную на станции Мылки.
Напомним также, что в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжится строительство автомобильной дороги к будущему трансграничному пункту пропуска на острове Большой Уссурийский. Протяженность новой магистрали составит чуть более четырёх километров. Работы идут с опережением графика на 11 месяцев.
— Президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни» — это не просто цифры в отчётах, а реальные дела, которые видят и чувствуют люди. Каждый отремонтированный участок, каждый новый тротуар или безопасный переход — это конкретное улучшение качества жизни наших жителей. Мы получаем обратную связь: люди пишут, отмечают на встречах, что дороги стали ровнее, поездки — комфортнее и безопаснее, — подчеркнули в краевом министерстве транспорта.
Отметим, что в Хабаровском крае также реализуется региональный проект «Безопасность дорожного движения» — в 2026 году на его мероприятия выделили рекордные 400 миллионов рублей, что в два раза больше, чем было годом ранее. Деньги пойдут на обустройство 22,5 тысяч квадратных метров тротуаров и 54 пешеходных переходов, установку тысячи дорожных знаков и создание 12 автобусных остановок в муниципалитетах.