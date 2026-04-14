Онколог Мироненко перечислил вирусы, которые могут спровоцировать рак

Глиобластома является очень редкой, но быстро прогрессирующей формой рака. Кто находится в зоне риска, рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин. По его словам, чаще всего от заболевания страдают люди 60−65 лет. У молодого поколения рак мозга можно обнаружить раньше по нетипичным для возраста симптомам.