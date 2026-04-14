Онколог Мироненко перечислил вирусы, которые могут спровоцировать рак

Развитие опухоли у человека могут спровоцировать вирусы гепатита B и С, герпеса четвертого и восьмого типов и еще несколько онкогенных вирусов. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
— Есть несколько теорий канцерогенеза, причин развития онкологии. Одна из них — вирусно-генетическая. Она основана на встраивании ДНК или РНК вирусов в геном клетки человека как факторе, который инициирует развитие рака, — цитирует его РИА Новости.
По словам врача, существует несколько вирусов, которые считаются способными повлиять на появление опухоли.
— К онкогенным вирусам относят вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, полиомавирус клеток Меркеля и Т-лимфотропный вирус человека, — рассказал Мироненко в беседе с агентством.
