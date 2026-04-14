Красноярцам рассказали о рисках при найме и способах избежать штрафов

Ошибки при оформлении сотрудников остаются одной из самых недооцененных проблем бизнеса.

Ошибки при оформлении сотрудников остаются одной из самых недооцененных проблем бизнеса. По данным ГК «Национальная юридическая коллегия», более 60% руководителей допускают нарушения уже на этапе найма и зачастую узнают о них только во время проверок.

Иногда предприниматели сознательно идут на риск, пытаясь сэкономить ресурсы компании. Однако такая «экономия» нередко оборачивается крупными штрафами и показывает насколько важны своевременная кадровая оценка и грамотный анализ кадровой организации.

К самым затратным нарушениям сегодня относятся:

допуск сотрудника к работе без оформления — штраф до 200 000 рублей за человека; ошибки при найме иностранных работников — до 800 000 рублей за каждого; некорректная работа с самозанятыми — доначисление налогов, взносов и пеней; нарушения воинского учета — штраф до 50 000 рублей; прочие нарушения трудового законодательства — от 100 000 рублей и выше.

Особое внимание контролирующие органы уделяют инцидентам, когда трудовые отношения маскируются под гражданско-правовые договоры. В таких ситуациях бизнес рискует не только штрафами, но и серьезными доначислениями за весь период сотрудничества.

Показательный случай из практики ГК «Национальная юридическая коллегия»: в компании из сферы ритейла курьера оформили по договору ГПХ, но фактически выстроили с ним полноценные трудовые отношения — с графиком, контролем и отеетностью.

В ходе проверки инспекция переквалифицировала договор в трудовой и доначислила налоги, страховые взносы и штрафы на сумму более 400 000 рублей.

«Нам удалось снизить сумму требований почти в два раза и грамотно переоформить отношения, чтобы сохранить сотрудника и избежать повторных претензий», — отметил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.

Большинство подобных ситуаций можно предотвратить. Своевременный аудит организации труда, а также аудит организации рабочих мест и охраны труда помогают выявить нарушения в компании заранее, оценить риски и привести документы в соответствие с законодательством до проверки контролирующих органов.

Именно такую работу проводят специалисты ГК «Национальная юридическая коллегия». Помимо разовых проверок, эксперты и юристы помогают бизнесу выстроить системную и безопасную работу с персоналом в рамках абонентского обслуживания.

Подробно узнать об услугах ГК «НЮК» и записаться на консультацию можно на сайте krasnoyarsk.nuk-ru.ru, по телефону: 8 (800) 550−13−02 и в Telegram по номеру: 8 902 929−44−10 (@Ndz2014).

Реклама. ООО «ДЕПАРТАМЕНТ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». erid: 2VfnxxBZ18n.