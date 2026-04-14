Красноярцам рассказали о рисках при найме и способах избежать штрафов

Ошибки при оформлении сотрудников остаются одной из самых недооцененных проблем бизнеса. По данным ГК «Национальная юридическая коллегия», более 60% руководителей допускают нарушения уже на этапе найма и зачастую узнают о них только во время проверок.
Иногда предприниматели сознательно идут на риск, пытаясь сэкономить ресурсы компании. Однако такая «экономия» нередко оборачивается крупными штрафами и показывает насколько важны своевременная кадровая оценка и грамотный анализ кадровой организации.
К самым затратным нарушениям сегодня относятся:
допуск сотрудника к работе без оформления — штраф до 200 000 рублей за человека; ошибки при найме иностранных работников — до 800 000 рублей за каждого; некорректная работа с самозанятыми — доначисление налогов, взносов и пеней; нарушения воинского учета — штраф до 50 000 рублей; прочие нарушения трудового законодательства — от 100 000 рублей и выше.
Особое внимание контролирующие органы уделяют инцидентам, когда трудовые отношения маскируются под гражданско-правовые договоры. В таких ситуациях бизнес рискует не только штрафами, но и серьезными доначислениями за весь период сотрудничества.
Показательный случай из практики ГК «Национальная юридическая коллегия»: в компании из сферы ритейла курьера оформили по договору ГПХ, но фактически выстроили с ним полноценные трудовые отношения — с графиком, контролем и отеетностью.
В ходе проверки инспекция переквалифицировала договор в трудовой и доначислила налоги, страховые взносы и штрафы на сумму более 400 000 рублей.
«Нам удалось снизить сумму требований почти в два раза и грамотно переоформить отношения, чтобы сохранить сотрудника и избежать повторных претензий», — отметил заместитель генерального директора ГК «НЮК» Александр Пархоменко.
Большинство подобных ситуаций можно предотвратить. Своевременный аудит организации труда, а также аудит организации рабочих мест и охраны труда помогают выявить нарушения в компании заранее, оценить риски и привести документы в соответствие с законодательством до проверки контролирующих органов.
Именно такую работу проводят специалисты ГК «Национальная юридическая коллегия». Помимо разовых проверок, эксперты и юристы помогают бизнесу выстроить системную и безопасную работу с персоналом в рамках абонентского обслуживания.
