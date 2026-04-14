В Новосибирске выставили на продажу газету 1945 года

В описании к лоту продавец лаконично указал лишь дату выпуска и добавил короткую, но интригующую фразу о том, что пока только изучает покупательский интерес к такому специфическому товару. Объявление под номером 7730077996 было размещено на сервисе ещё 16 марта, и за прошедшее время набрало 26 просмотров. Судя по всему, ажиотажного спроса на газету пока нет, но это и неудивительно, ведь цена сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.
Что же именно можно прочитать на пожелтевших от времени страницах? 24 июня 1945 года — это особая дата в истории страны. Именно в этот день на Красной площади в Москве прошёл легендарный Парад Победы. Газетные полосы тех дней, несомненно, пестрят победными реляциями, репортажами о торжественном марше сводных полков фронтов и фотографиями поверженных фашистских знамён, брошенных к подножию Мавзолея. Остаётся лишь гадать, найдётся ли ценитель, готовый выложить круглую сумму за возможность подержать в руках и перечитать хронику того самого дня, когда страна окончательно осознала, что война осталась позади.
