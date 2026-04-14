Дожди продолжат заливать Волгоград и область до конца недели

Дожди продолжат заливать Волгоград и область, холод и сырость в прогнозе погоды до конца недели. В понедельник областной центр снова утонул в потоках бесконечного ливня. 14 апреля в Волгограде ночью и утром будет сильный дождь, днем — кратковременный. Продолжит штормить с порывами ветра до 15−20 метров в секунду.
Температура в Волгограде днем 14 апреля поднимется лишь до +7…+9º. По Волгоградской области тоже пройдут сильные дожди и грозы. На градусниках будет +5…+10.
15 апреля в Волгограде дождь утихнет. Ночью будет около +4 градусов, днем потеплеет до +11…+13. В четверг, 16 апреля, утром и днем в городе снова прогнозируют кратковременный дождь с грозой и штормовым ветром. Зато чуть потеплеет: ночью до +7 градусов, днем до +13.
В Волгоградской области дождливо будет и в среду, и в четверг. По ночам температура местами упадет до нуля, а днем будет +10…+15, местами до +17 градусов.
