Житель Прикамья до смерти избил соседа, пытавшегося ворваться в его комнату

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы.

Жителя Прикамья осудили за избиение до смерти пьяного соседа, который пытался ворваться в его комнату.

В Березниковском городском суде рассказали, что осенью 2025 года вечером в комнату общежития, где со своей женой находился 44-летний мужчина, начал громко стучать пьяный сосед. Когда хозяин жилища открыл дверь, незваный гость стал размахивать руками и пытаться пройти в комнату. Тогда мужчина вытолкнул соседа в коридор, где избил и несколько раз ударил его по голове. После этого вернулся в комнату и продолжил отдыхать. Избитого мужчину нашёл на полу другой сосед, который вызвал скорую помощь. Через три недели пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание.

Хозяина квартиры задержали. Недавно суд признал его виновным в совершении преступления по ч.4 ст. 111 и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.