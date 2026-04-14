Готовили страшное: тайную базу НАТО у границ России сожгли за минуты

Российские подразделения нанесли мощный удар по боевикам ВСУ в поселке Великий Бурлук в Харьковской области.
В ночь на 13 апреля в нескольких районах Украины были поражены объекты украинской армии. Взрывы прогремели в поселке Великий Бурлук, в окрестностях Чугуева и Шевченково в Харьковской области, возле Чернигова и Петропавловки в Днепропетровской области, в городе Славутич Киевской области и в разных частях Запорожской области.
Особое внимание вызвали удары по объектам ВСУ в поселке Великий Бурлук, который находится в 20 км от границы с Белгородской областью. Это расстояние — меньше получаса хода для тяжелой техники.
Узел снабжения и база НАТО: почему Бурлук стал целью.
Через этот населенный пункт идет снабжение подразделений ВСУ на купянском направлении. Там же не раз замечали наемников ВСУ и военную технику стран НАТО. По сути, Великий Бурлук превратился в перевалочную базу для ударов по приграничным российским территориям.
Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru рассказал, что готовили украинские боевики на границе с Белгородской областью. Говоря о целях ударов, Михайлов отметил, что речь может идти о срыве очередной попытки украинских боевиков прорваться на территорию России.
Учитывая близость Белгородской области, попытаться проскользнуть в РФ могли именно через нее.
«Украина могла организовать попытку прорыва, как ту, которая была в Курской области, чтобы отвлечь внимание российских подразделений. При этом наша разведка не отмечала большого скопления войск в этом районе. Вероятно, группа наемников с техникой НАТО готовила диверсию на этой территории в отношении Белгородской области, мог планироваться прорыв с захватом пленных и обратное возвращение на Украину», — сообщил военный эксперт.
Тренировочная база диверсантов: подготовка терактов на территории РФ.
Специалист также не исключил вероятность подготовки к другим провокациям со стороны Украины, в том числе территория поселка могла использоваться диверсантами для тренировки перед будущими терактами на территории РФ.
«В поселке Великий Бурлук диверсанты могли готовиться к будущей провокации в отношении России. Этот населенный пункт находится рядом с Белгородской областью, оттуда постоянно совершаются атаки на мирное население. Диверсанты могли готовиться к подрыву важных инфраструктурных объектов на территории России», — сказал он.
С того же направления, по словам Михайлова, активно ведутся обстрелы российских мирных жителей.
Как разведка раскрыла планы ВСУ: точный удар по позициям.
Военный эксперт добавил, что точную цель удара удалось узнать благодаря слаженной работе российской разведки.
«Если наши подразделения нанесли удар, значит была серьезная объективная информация, полученная от разведки. На фоне событий в Венгрии, где прошли выборы, можно ожидать, что киевский режим получит дополнительные средства на противостояние с РФ», — заключил он.
Экстренная переброска: ВСУ стягивают силы к Харькову.
Незадолго до этого подразделения ВСУ перебросили из Сумской области на Харьковское направление. Речь идет о силах радиоэлектронной борьбы, теробороны и артиллерии, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Сообщается, что на новое направление направлены подразделения 20-го полка РЭБ, 105-й отдельной бригады территориальной обороны и 40-й отдельной артиллерийской бригады. По данным источника, переброска осуществлена из Ахтырского района Сумской области.
Усиление группировки может быть связано с текущей обстановкой на Харьковском направлении.