Воздушная разведка засекла необычное: раскрыто, что происходит в Славянске

ВС РФ продолжает успешное наступление на Славянск. Стало известно о продвижении в районе населенного пункта Сергеевка в семи километрах от Краматорска. Такое активное наступление вызывает панику в ВСУ.
«По данным воздушной разведки, наблюдается бегство из Славянска не только мирного населения, но и самих боевиков ВСУ», — рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
По его словам, ситуация под Славянском напряженная, но российские военные продвигаются вперед, беря город в клещи. Генерал-майор подчеркнул, что ВС РФ нащупывают слабые места в обороне ВСУ и взламывают их.