Сроки сдачи моста в Хабаровском крае официально перенесли на 2027 год

На стратегически важном объекте в Комсомольске-на-Амуре изменилась схема движения транспорта. Строители перевели поток машин на отремонтированные 300 метров переправы, чтобы продолжить модернизацию оставшихся сегментов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, основной упор сейчас сделан на усиление конструкций под современные нагрузки. Работы в этом направлении выполнены на 70%. Руководитель управления Сергей Петраев пояснил, что из-за выявленных дефектов металла потребовался дополнительный объем усиления, в связи с чем итоговая сдача объекта перенесена на 2027 год. Тем не менее, до наступления зимы планируется открыть полноценное двустороннее движение.
В 2024 году на объекте также появится новая подсветка и освещение. Напомним, автодорожная часть моста эксплуатируется с 1982 года и давно перестала отвечать текущим стандартам грузоподъемности при трафике в 5,5 тысяч единиц техники в сутки. Обновление моста ведется под эгидой нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
