Сроки сдачи моста в Хабаровском крае официально перенесли на 2027 год

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, основной упор сейчас сделан на усиление конструкций под современные нагрузки. Работы в этом направлении выполнены на 70%. Руководитель управления Сергей Петраев пояснил, что из-за выявленных дефектов металла потребовался дополнительный объем усиления, в связи с чем итоговая сдача объекта перенесена на 2027 год. Тем не менее, до наступления зимы планируется открыть полноценное двустороннее движение.