Переулок Боготольский начали реконструировать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске началась реконструкция переулка Боготольский. Это улица длинной 676 метров связывает микрорайон с Копыловским мостом.
Подрядчик недавно вышел на объект, и сейчас работы находятся на начальной стадии. С инспекцией участок посетил глава города Сергей Верещагин.
С началом реконструкции была демонтирована лестница от улицы Исторической к выходу на переулок. По завершении ремонта по возможности переход вернут. Сергей Верещагин поручил подрядчик предусмотреть такую возможность.
Также мэр пообщался с жителями на темы, которые звучали на открытых встречах. Прозвучали просьбы проверить состояние соседствующих с переулком многоэтажных домов. Их обследует экспертная комиссия.
«С транспортной и пешеходной доступностью здесь объективно всё будет непросто пока идёт стройка — это на ближайшие полтора года. Поручил заказчику и району быть в контакте с жителями, главный приоритет — безопасность», — написал глава Красноярска в личном канале.