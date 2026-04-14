Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переулок Боготольский начали реконструировать

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске началась реконструкция переулка Боготольский. Это улица длинной 676 метров связывает микрорайон с Копыловским мостом.

Источник: НИА Красноярск

Подрядчик недавно вышел на объект, и сейчас работы находятся на начальной стадии. С инспекцией участок посетил глава города Сергей Верещагин.

С началом реконструкции была демонтирована лестница от улицы Исторической к выходу на переулок. По завершении ремонта по возможности переход вернут. Сергей Верещагин поручил подрядчик предусмотреть такую возможность.

Также мэр пообщался с жителями на темы, которые звучали на открытых встречах. Прозвучали просьбы проверить состояние соседствующих с переулком многоэтажных домов. Их обследует экспертная комиссия.

«С транспортной и пешеходной доступностью здесь объективно всё будет непросто пока идёт стройка — это на ближайшие полтора года. Поручил заказчику и району быть в контакте с жителями, главный приоритет — безопасность», — написал глава Красноярска в личном канале.