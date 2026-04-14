Мэр Красноярска: дома в зоне реконструкции переулка Боготольский обследуют

Глава Красноярска сверил с подрядчиком планы реконструкции переулка Боготольский и на месте обсудил вопросы, которые прозвучали на открытых встречах с жителями.

Напомним, жильцы многоэтажек, соседствующих со стройкой дороги, пожаловались на трещины, которые появились на фасадах во время земляных работ. «Повода для беспокойства нет, но дополнительно дома обследует экспертная комиссия», — сообщил в своих соцсетях Сергей Верещагин.

Также он поручил подрядчику рассмотреть возможность обустроить лестницу от улицы Историческая в привычном для людей месте — с выходом на середину переулка к пешеходному переходу и остановке. С началом работ этот подъём демонтировали, вернуть обещают после реконструкции.

«С транспортной и пешеходной доступностью здесь объективно всё будет непросто пока идёт стройка — это на ближайшие полтора года. Поручил заказчику и району быть в контакте с жителями, главный приоритет — безопасность», — подчеркнул мэр.

Напомним, реконструкцию Боготольского проезда ведет компания «НБС-Сибирь», завершить работы планируют к зиме 2027 года. Участок хоть и небольшой (676 метров), но, как отметил Сергей Верещагин, имеет ключевое значение для транспортной связи близлежащего микрорайона с Копыловским мостом.

