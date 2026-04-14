В Хабаровском крае упростили госуслугу по земле и выплатам для льготников

В Хабаровском крае завершена оптимизация государственной услуги по предоставлению земельных участков и выплат для льготных категорий граждан — сообщает канал Минцифры региона.
Работа проведена в рамках федерального проекта «Государство для людей».
Изменения затронули ключевые льготные категории: участников специальной военной операции, членов их семей и многодетные семьи. Власти заявляют, что цель — сделать получение земли и выплат более простым и понятным для граждан.
Для оперативных консультаций совместно с АНО «РКЦ “Цифровой регион” запущен чат-бот “Помощник министерства имущества Хабаровского края” в национальном мессенджере MAX.
С его помощью можно получить круглосуточные консультации по порядку оформления земли или компенсации, помощь в подготовке документов, а также информацию о мерах поддержки для участников СВО и многодетных семей.
Отмечается, что практика Хабаровского края уже включена в банк лучших практик Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
В регионе подчеркивают, что работа направлена на внедрение клиентоцентричного подхода, при котором государственные услуги ориентируются на реальные потребности жителей.