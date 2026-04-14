Rambler&Co: каждый третий россиянин готов тестировать формат микросмен на работе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Каждый третий россиянин хотел бы попробовать работать короткими сменами по 45−90 минут с паузами на личные дела. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Каждый третий готов протестировать формат, однако большинство не верят в его широкое распространение в ближайшие годы», — говорится в материалах исследования.
По данным экспертов, более трети (35%) респондентов устраивает стандартный рабочий день. Четверть участников опроса (26%) прямо утверждают, что новый формат им не подходит. Еще 22% отмечают, что им интересно попробовать работать короткими сменами при подходящих (или не изменяющихся финансово) условиях, а 17% респондентов заявили, что это им очень близко и кажется идеальным решением.
Опрос проходил на ресурсах Rambler&Co с 2 по 9 апреля 2026 года, в нем приняли участие 2 088 интернет-пользователей.