В Новосибирской области перекрыли участок дороги Н-1509 из-за паводка

В Новосибирской области из-за паводка полностью перекрыли участок региональной дороги Н-1509 — движение остановили для всех видов транспорта. Ограничение ввели вечером 13 апреля в Краснозёрском районе.
«В связи с резким подъёмом уровня воды, образованием значительной глубины перелива и высокой скоростью переливаемого водного потока на автомобильной дороге Н-1509 “332 км а/д “К-17 ₽” — ст. Зубково” вводится временное прекращение движения всех видов транспортных средств (легкового, грузового и пассажирского). Участок закрытия: км 11+200 — км 11+400», — говорится в сообщении пресс-службы ТУАД Новосибирской области.
Объезд этого отрезка дороги не предусмотрен. Ограничение будет действовать до тех пор, пока последствия паводка не устранят и дорогу не приведут в безопасное состояние. Ситуацию контролируют дорожные службы региона.