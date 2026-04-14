Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области перекрыли участок дороги Н-1509 из-за паводка

В Краснозёрском районе перекрыли участок дороги Н-1509 — из-за паводка вода вышла на трассу.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области из-за паводка полностью перекрыли участок региональной дороги Н-1509 — движение остановили для всех видов транспорта. Ограничение ввели вечером 13 апреля в Краснозёрском районе.

«В связи с резким подъёмом уровня воды, образованием значительной глубины перелива и высокой скоростью переливаемого водного потока на автомобильной дороге Н-1509 “332 км а/д “К-17 ₽” — ст. Зубково” вводится временное прекращение движения всех видов транспортных средств (легкового, грузового и пассажирского). Участок закрытия: км 11+200 — км 11+400», — говорится в сообщении пресс-службы ТУАД Новосибирской области.

Объезд этого отрезка дороги не предусмотрен. Ограничение будет действовать до тех пор, пока последствия паводка не устранят и дорогу не приведут в безопасное состояние. Ситуацию контролируют дорожные службы региона.