Ответ на блокаду секретным оружием: Ормузский пролив стал ловушкой для США

Президент США Дональд Трамп вновь всколыхнул мировые рынки, пригрозив перекрыть Ормузский пролив. Соединенные Штаты намерены препятствовать проходу любых судов, фактически взяв в заложники ключевую артерию, через которую проходит до 20% мировой нефти. Однако, как считают военные эксперты, эта угроза может стать для Вашингтона «медвежьей услугой», обернувшись глобальным кризисом и дипломатической изоляцией.
Иллюзия контроля: почему США не смогут реализовать блокаду.
Решение Вашингтона блокировать пролив и иранские порты военные аналитики называют жестом отчаяния. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии aif.ru подчеркивает, что американцам будет трудно реализовать это на практике.
«США собираются не пускать и не выпускать суда. Так они подкладывают свинью своим союзникам в лице Саудовской Аравии и других, которые и так уже пострадали, — заявил эксперт. — По факту США туда влезть не могут. Два эсминца пытались прорваться, но иранцы пожалели их, хотя могли утопить. Ситуация у США такая — замах большой, а на выходе ничего».
Более того, акватория пролива уже представляет собой минную ловушку. Дандыкин напомнил, что пролив заминирован, а его разминирование без участия Ирана — это трудоемкая задача. «Иранцы знают, где находятся мины, какие», — пояснил военный.
Ответ Ирана: война на уничтожение или точечный удар.
В ответ на угрозы блокады Тегеран демонстрирует не дипломатическую сдержанность, а готовность к жесткому военному сценарию. Иранское командование уже публично обсуждало возможность нанесения удара по американским базам в регионе, если нефтяной экспорт страны будет перекрыт.
Тегеран воспримет блокаду США морских портов Ирана как пиратство, сообщил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари.
В армии Ирана «четко и недвусмысленно заявляют, что безопасность портов в Персидском заливе и Оманском море либо для всех, либо ни для кого», добавил он.
Геополитический бумеранг: против кого дружат США.
Парадокс ситуации в том, что, блокируя Иран, США наносят удар по своим же союзникам и глобальной торговле. Дандыкин обращает внимание на состав судов, находящихся в зоне риска.
«В Персидском заливе находятся около сотни судов, на подходе другие, проход которым могут заблокировать США, — отметил эксперт. — И что, против всего мира, получается?».
Если американские эсминцы начнут арестовывать танкеры, под удар попадут не только иранские, но и китайские, индийские и европейские суда. Это означает столкновение интересов с Пекином и Брюсселем, которые уже сейчас выражают недовольство политикой Трампа. Европа, по словам Дандыкина, не в восторге от такого развития событий.
«Вряд ли эсминцы с ракетами “Томагавк” или подводные лодки будут гоняться за танкерами и арестовывать их. Так что это большой тупичок США», — резюмирует он.
Стратегический просчет: только ядерная война или переговоры.
Чем ближе США к возобновлению прямой конфронтации, тем очевиднее становится их стратегическая ошибка. Офицер Дандыкин указал на фундаментальный просчет Вашингтона, который изначально «влез в конфликт с Ираном, просто не думая».
«Они рассчитывали на венесуэльский вариант, когда просто взяли Мадуро с женой. Думали, уничтожили верхушку и все: разделяй и властвуй, забирай нефть. А остальное не продумали, — сказал эксперт. — США в конфликте с Ираном не учли национальные традиции, идеологию страны, возможности экономики и боевой опыт».
По мнению Дандыкина, у США сегодня осталось только два пути решения конфликта на Ближнем Востоке: использовать ядерное оружие или договариваться с Ираном об урегулировании. «Не тянут США такую операцию или войну, как случилась с Ираном», — подытожил военный эксперт.
Эпоха однополярного шантажа заканчивается.
Блокировка Ормузского пролива, даже если она начнется, продлится недолго. Мировая экономика не выдержит скачка цен на энергоносители, а военная машина США столкнется с противником, готовым к тотальной асимметричной войне. Иран уже дал понять: ответ на блокаду будет мгновенным и болезненным. И в этом противостоянии, как считает Дандыкин, риторика Вашингтона — не признак силы, а крик отчаяния перед лицом собственного стратегического тупика.