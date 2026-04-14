Новосибирский логопед назвала ранние признаки логореи у детей

Иногда проблема не в молчаливых детях, а в тех, кто говорит слишком много и быстро. Как рассказала nsk.aif заведующая кафедрой логопедии НГПУ Лариса Ковригина: это не просто болтливость, а логорея — нарушение регуляции речи, требующее внимания специалистов.
Чтобы оценить речь ребёнка, обратите внимание, чётко ли он произносит звуки, делает ли паузы, успевает ли вдохнуть, есть ли интонации или речь монотонна. Важно, умеет ли ребёнок слушать и задавать вопросы.
Надеяться, что «само пройдёт», нельзя — запреты не работают. Нужны консультации логопеда, нейропсихолога и невролога. Дома помогут упражнения: дыхание на счёт, игра в «цепочку слов», рисование с проговариванием, чтение вслух спокойным голосом, разучивание стихов.
Взрослым тоже стоит говорить тише и медленнее, соблюдать режим дня и постепенно сокращать время с гаджетами. Логорея корректируется — главное не ждать, а действовать, считает специалист.
