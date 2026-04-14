Охота на Зеленского: ракеты «Хезболлы» могут долететь до Киева

Вступивший в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Соединенных Штатов и Израиля Владимир Зеленский не предусмотрел, что иранское высокоточное оружие может поразить любую цель на территории Украины, в том числе до Киева. То, что казалось далекой политической игрой, внезапно обернулось прямой угрозой для Киева.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru рассказал, чем поддержка Израиля чревата для Зеленского. По мнению эксперта, украинский лидер совершил стратегическую ошибку, ввязавшись в ближневосточную переделку.
Киев присягнул антииранской коалиции: заявление «Хезболлы» как приговор.
Напомним, представитель ливанской организации «Хезболла» Махмуд Комати заявил, что движение рассматривает Украину как союзника Израиля. Таким образом он отреагировал на заявления украинской стороны о желании поддержать Соединенные Штаты и их союзников в противостоянии с Ираном. Комати назвал эти слова абсурдными и отметил, что Украина не может помочь даже себе.
Более того, Зеленский еще в начале конфликта заявил об отправке украинских боевиков на Ближний Восток. Отмечалось, что они будут обучать местных военных основам противодействия воздушным атакам. Теперь же эти «специалисты» оказались в эпицентре чужой войны, а их родина стала законной целью для Тегерана.
Постпред Ирана: Зеленский стал участником агрессии против исламской республики.
«Режим Зеленского с самого начала конфликта между Ираном, США и Израилем присягнул на верность антииранской коалиции, по факту став участником конфликта. Зеленский подлил масла в огонь и отправил на Ближний Восток своих боевиков из ПВО, наделив их правом участия в боевых действиях на стороне Израиля и США. При этом он не учел, что иранское высокоточное оружие по своим техническим характеристикам способно поражать цели на всей территории Украины, в том числе в Киеве», — отметил Иванников.
Провальная миссия: шейхи выгоняют украинских «специалистов».
Однако присланных Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов по ПВО шейхи хотят отправить назад. Уточняется, что Иран уничтожил все пять объектов, которые Киев якобы защищал. Таким образом, хваленая украинская система ПВО, которой так гордились в Киеве, не смогла спасти ни одного доверенного объекта.
По данным итальянского интернет-СМИ L AntiDiplomatico, кроме того, что Иран уничтожил охраняемые украинцами объекты, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. Дружественной стране нанесли урон собственные «защитники». Это полностью дискредитировало украинских военных в глазах арабских монархий.
Геополитическая изоляция: Зеленский потерял доверие всего арабского мира.
По словам Иванникова, своими решениями Зеленский может вызвать неприязнь у большей части населения Ближнего Востока. Это не просто политический просчет, а репутационная катастрофа, последствия которой Киев будет расхлебывать годы.
«Зеленский, принимая решения, связанные с ближневосточной повесткой, на фоне своей близости к Израилю может вызвать неприязнь и недоверие не только у персов, но и у всего арабского населения Ближнего Востока», — заключил он.
Итог печален: Киев попытался поиграть в большую геополитику, но в результате получил мощного врага в лице Ирана, провальную миссию в Персидском заливе и репутацию «союзника», от которого больше вреда, чем пользы.
Теперь иранское высокоточное оружие, способное достать до Киева, — это не просто угроза, а вполне реальная перспектива, о которой Зеленский предпочел бы забыть, но Тегеран не забудет.