Новосибирский шлюз готовят к началу навигации на Оби

В Новосибирске полным ходом идет подготовка речного шлюза к началу навигации. Специалисты предприятия «Обь-Иртышводпуть» проводят плановые работы, чтобы механизмы были готовы к приему судов. Об этом сообщили в пресс-службе РосМорРечФлота.
Сейчас на объекте завершают обслуживание основных систем. Инженеры и техники проверяют работу гидротехнического оборудования и систем управления. Также они меняют старую магистральную кабельную линию. Все это — стандартные процедуры перед началом каждого сезона.
Техническая готовность шлюза уже почти достигла 100%. Осталось только закончить последние регламентные мероприятия. После этого шлюз сможет начать работу в обычном режиме.
В прошлую навигацию, которая завершилась в 2025 году, Новосибирский шлюз показал хорошие результаты. За сезон его шлюзование прошли 1295 судов. Всего специалисты выполнили 892 операции по шлюзованию. Через шлюз перевезли 173,5 тысячи тонн различных грузов. Также по реке прошли пассажирские суда, которые перевезли почти 7 тысяч человек.
Новая навигация на реке Обь должна начаться в ближайшее время, как только позволят погодные условия и ледовая обстановка. Подготовка шлюза — ключевой этап для обеспечения бесперебойного движения речного транспорта.