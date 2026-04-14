Новосибирский шлюз готовят к началу навигации на Оби

В прошлую навигацию, которая завершилась в 2025 году, Новосибирский шлюз показал хорошие результаты. За сезон его шлюзование прошли 1295 судов. Всего специалисты выполнили 892 операции по шлюзованию. Через шлюз перевезли 173,5 тысячи тонн различных грузов. Также по реке прошли пассажирские суда, которые перевезли почти 7 тысяч человек.