Красноярских водителей просят не спешить с заменой шин

Автомобилистам Красноярска рекомендуют повременить с переходом на летнюю резину. Апрель в регионе остается нестабильным: днем устанавливается плюсовая температура, однако ночью и в утренние часы возможны заморозки. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жителей Красноярского края ждут перепады температур, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. В таких условиях возрастает риск ухудшения сцепления с дорогой, особенно при использовании летних шин. Специалисты отмечают, что переходить на летнюю резину стоит только при устойчивой среднесуточной температуре выше +7 градусов. При более низких значениях она теряет свои свойства и хуже держит дорогу. Особую осторожность рекомендуют соблюдать водителям, которые выезжают за пределы города: за городом температура может быть ниже, а дорожные условия — сложнее. Напомним, что за выходные в Красноярске задержали 45 нетрезвых водителей.