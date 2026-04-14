Недобросовестный бизнесмен возместит штраф жительнице Иркутска за неоказанную услугу

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, в апреле 2021 года жительница областного центра обратилась к индивидуальному предпринимателю, чтобы получить от него консультации по вопросам инвестирования ее финансовых активов. С ИП был заключён договор на оказание услуги. Женщина выплатила сразу полную сумму 280 тысяч рублей. Однако в марте 2024 года индивидуальный предприниматель заявил, что не может провести консультацию по желаемому вопросу. Тогда потерпевшая отказалась от договора, потребовав возврата денег, на что предприниматель также ответил отказом.