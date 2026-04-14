Недобросовестный бизнесмен возместит штраф жительнице Иркутска за неоказанную услугу

IrkutskMedia, 14 апреля. В судебной коллегии по гражданским делам Иркутского областного суда рассмотрели апелляцию от местной жительницы по взысканию средств с ИП за неоказание юридической консультации. Однако поначалу суд не учёл аппеляцию женщины и отказал её в возмещении ущерба.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, в апреле 2021 года жительница областного центра обратилась к индивидуальному предпринимателю, чтобы получить от него консультации по вопросам инвестирования ее финансовых активов. С ИП был заключён договор на оказание услуги. Женщина выплатила сразу полную сумму 280 тысяч рублей. Однако в марте 2024 года индивидуальный предприниматель заявил, что не может провести консультацию по желаемому вопросу. Тогда потерпевшая отказалась от договора, потребовав возврата денег, на что предприниматель также ответил отказом.
Первоначальное решение Октябрьского районного суда Иркутска было не в пользу истицы. Апелляционная инстанция, руководствуясь Гражданским кодексом РФ и законом «О защите прав потребителей» установила, что потребитель вправе отказаться от договора возмездного оказания услуг, оплатив исполнителю фактически понесенные им расходы. Тогда потерпевшая обратилась в судебную коллегию по гражданским делам Иркутского областного суда.
По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу, что возврат средств должен быть пропорционален непройденному сроку действия договора. Учитывая, что клиентка пользовалась услугами, имела доступ к материалам, выполняла задания и общалась с исполнителем, суд определил, что сумма подлежит возврату за 49 дней. Таким образом, предприниматель вернул потерпевшей 12 529 рублей, вместе с тем возместив моральный вред и выплатить штраф за отказ удовлетворить требования добровольно.
