Российский постпред при ООН Василий Небензя припомнил главе евродипломатии Кае Каллас о слова о чем-то «новеньком», говоря о роли РФ и КНР в разгроме фашистских войск. Российский дипломат признался, что хотел бы познакомиться с её учителем истории. Об этом Небензя заявил на заседании Совбеза ООН.
Он привел полную цитату Каллас и обратил внимание членов заседания, что Каллас ничего не знает о том, что именно народы Советского Союза и КНР приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли самые тяжелые людские потери.
«Нам все-таки очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — признался Небензя, добавив, что в настоящее время прекрасная некогда послевоенная идея единой Европы проходит транзитом через «цветущий сад» и подходит к строительству очередного рейха.
Постпред выразил надежду, что в странах Старого Света и в мире в целом еще есть «трезвые головы», которые могут предотвратить развитие этого сценария.
Напомним, Каллас опозорилась, продемонстрировав незнание истории осенью 2025 года, комментируя слова президента России Владимира Путина о роли СССР и Китая в победе над нацизмом.
Глава евродипломатии отметила, что Россия обращалась к Китаю и говорила: СССР и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм. А она подумала: «Окей, это что-то новенькое».
Накануне ирландский журналист Чей Боуз назвал Каю Каллас главной идиоткой Европы, потому что она хочет, чтобы страны Персидского залива и Израиль фактически присоединились к конфликту на Украине против России. С таким уровнем слабоумия не сравнится даже Рютте, добавил репортер.
Несколькими днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что коллеги Кайи Каллас по Евросоюзу (ЕС) получают удовольствие, наблюдая за тем, как она позорится, демонстрируя свои познания в географии и политике. Так российский дипломат прокомментировал недавние высказывания Каллас о нападении России на 19 стран, не считая Африки.
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что глава евродипломатии Кая Каллас снова опозорилась на публике, вспомнив историю России и Европы. Она обвинила Россию страну в том, что «за последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран. На некоторые — по три или четыре раза».