Норильчанка вместо заказанного на маркетплейсе ноутбука получила телефон

В Норильске местная жительница вместо заказанного на маркетплейсе ноутбука получила телефон. С жалобой она обратилась к специалистам Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
По словам женщины, она заказала ноутбук, оплатив полную стоимость товара (18 429 рублей) и услуги доставки (776 рублей). Однако в коробке вместо компьютера оказался другой гаджет. Упаковку вскрыли в присутствии сотрудника пункта выдачи.
После этого горожанка несколько раз обращалась в службу поддержки маркетплейса, но ее заявки отклоняли и предлагали обратиться в сервисный центр. Связаться с продавцом напрямую она не смогла.
Специалисты ведомства помогли покупательнице в составлении искового заявления. В итоге суд обязал компанию выплатить северянке почти 32 тысячи рублей.