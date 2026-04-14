Норильчанка вместо заказанного на маркетплейсе ноутбука получила телефон

За ошибку магазин вернет потребителю почти 32 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Норильске местная жительница вместо заказанного на маркетплейсе ноутбука получила телефон. С жалобой она обратилась к специалистам Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По словам женщины, она заказала ноутбук, оплатив полную стоимость товара (18 429 рублей) и услуги доставки (776 рублей). Однако в коробке вместо компьютера оказался другой гаджет. Упаковку вскрыли в присутствии сотрудника пункта выдачи.

После этого горожанка несколько раз обращалась в службу поддержки маркетплейса, но ее заявки отклоняли и предлагали обратиться в сервисный центр. Связаться с продавцом напрямую она не смогла.

Специалисты ведомства помогли покупательнице в составлении искового заявления. В итоге суд обязал компанию выплатить северянке почти 32 тысячи рублей.