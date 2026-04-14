Новые подробности появились в деле Ксении Петровой, которую депортировали из-за эмбрионов лягушек

Прокуратура США отказалась раскрыть причины преследования учёной Петровой.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура США будет оспаривать решение суда о передаче защите документов по делу российской исследовательницы из Гарварда Ксении Петровой. Об этом следуют судебные материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Как указано в совместном докладе сторон от 13 апреля, американские власти планируют обжаловать решение суда, вынесенное 1 апреля, до 4 мая 2026 года. После этого у Петровой будет время до 1 июня, чтобы ответить на эти возражения.

Стороны также совместно просят отменить назначенную на 16 апреля статусную конференцию.

В феврале 2025 года Ксения Петрова прилетела из Парижа в Бостон, не задекларировав при этом эмбрионы лягушек. В ответ на это пограничники аннулировали ее визу J-1 и попытались депортировать. Петрова обжаловала незаконность своего задержания, и лишь после этого, в мае 2025 года, ей предъявили обвинение в контрабанде.

Ранее KP.RU информировал, что Петровой может грозить 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тыс. долларов за контрабанду эмбрионов лягушек.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше