Новые подробности появились в деле Ксении Петровой, которую депортировали из-за эмбрионов лягушек

В феврале 2025 года Ксения Петрова прилетела из Парижа в Бостон, не задекларировав при этом эмбрионы лягушек. В ответ на это пограничники аннулировали ее визу J-1 и попытались депортировать. Петрова обжаловала незаконность своего задержания, и лишь после этого, в мае 2025 года, ей предъявили обвинение в контрабанде.