Грубит папе: раскрыта причина ссор Трампа с Ватиканом

«Папа римский ужасен во внешней политике и слаб перед лицом преступности», — заявил Трамп. Он добавил, что благодаря ему папа Лев XIV стал понтификом.
Ватикан не остался в долгу. В ответ на выпад американского лидера Лев XIV продемонстрировал ледяное спокойствие, заявив, что не боится Трампа и не намерен вступать с ним в дешевую полемику.
«Никакой зависимости нет»: кто кого боится.
Религиовед Роман Лункин заявил aif.ru, что зависимость между понтификом и Трампом отсутствует в принципе, а смелость папы римского имеет под собой прочную основу.
«Конечно, никакой зависимости Льва XIV от Трампа и Трампа от Льва XIV нет. По этой причине папа римский позволяет себе довольно резкие выпады против Трампа и критикует вице-президента Джей Ди Вэнса. И поэтому нет никаких конкретных последствий от США», — сказал Лункин.
Эксперт подчеркнул, что Лев XIV является едва ли не единственным критиком президента США в Европе, который позволяет себе открыто высказываться. В то время как остальные европейские лидеры предпочитают отмалчиваться из страха перед Белым домом, понтифик чувствует свою духовную силу как глава крупнейшей христианской церкви.
Игра на публику: зачем Трампу ссориться с понтификом.
Почему же президент США, обычно прагматичный, ввязывается в конфликт с духовным лидером? По мнению Романа Лункина, за этим стоит четкий электоральный расчет.
«Трамп чувствует духовную силу Ватикана, папы Льва XIV как руководителя самой крупной глобальной христианской церкви. У Ватикана есть своя логика в критике Трампа, есть возможность подкладывать основу под решения европейцев… Трамп осознает, что папа римский — идейный противник, один из наиболее разумных и опасных идейных критиков, поэтому он набрасывается на него в ответ, пытаясь переломить ситуацию», — объяснил эксперт.
Более того, критикуя понтифика, Трамп работает на ту часть своего электората, которая испытывает недоверие к традиционным церковным институтам. «Таким в мире значительная часть. Трамп очень четко видит такую базу поддержки», — подытожил Лункин.
Опыт конфликтов прошлых лет: чем обернется ссора папы и Трампа.
Опыт прошлых лет подсказывает, что этот громкий скандал вряд ли приведет к реальным политическим последствиям. Религиовед Лункин напомнил, что Трамп уже ссорился с предыдущим папой — Франциском, который критиковал строительство стен на границе с Мексикой, а Трамп парировал, что США имеют право охранять свои традиции.
«Опыт показывает, что ссоры между администрацией Трампа и Ватиканом не несут за собой особых последствий. …За этим ничего не последовало. В конфликте с Львом XIV примерно то же самое», — уверен эксперт.
Лункин резюмировал, что текущий конфликт — это не случайная вспышка гнева, а устойчивое отражение глубинного идейного раскола внутри западного мира. Это столкновение двух мировоззрений, где каждая сторона ведет себя довольно эксцентрично.
«В общем находит коса на камень», — философски заключил религиовед.